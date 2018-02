US Aussenminister Colin Powells Stabschef verkaufte Amerikanern 2. Irak-Krieg. Jetzt warnt er, seine Propaganda-Technik werde benutzt, um Krieg gegen Iran zu verkaufen

Obwohl langsam, steigt die politische Temperatur im Nahen Osten. Beteiligt sind die USA, die jetzt erklären, nicht bereit zu sein, ihre illegale Militärpräsenz in Syrien aufzugeben, obwohl der ISIS besiegt wurde. Außerdem Russland, eingeladen von dem legal gewählten syrischen Präsidenten, den die USA sich vorstellen, das Recht zu vertreiben haben,- und dabei von Demokratie reden !!

Activist Post 6 Febr. 2018: Lawrence Wilkerson, der Stabschef des ehemaligen Außenministers, Colin Powell war, verhalf dem damaligen Aussenminister, in seiner berüchtigten Rede 2003 an die UN ein “klares Bild zu zeichnen, dass Krieg die einzige Wahl” sei.

In dieser Woche schrieb Wilkerson für die New York Times – eine Filiale, die zu dieser Zeit irreführende Erzählungen zur Unterstützung des Krieges plapperte – die Trump-Regierung manipuliere Beweise und betreibe Angstmacherei in der gleichen Weise wie die Bush-Regierung, um die Unterstützung der Öffentlichkeit für die Absetzung von Saddam Hussein zu bearbeiten.

Der frühere Generalstabschef Powells kritisierte die Trump-Regierung weiter und verwies auf ihre nationale Sicherheitsstrategie, die behauptet:

“Je länger wir Bedrohungen aus Ländern ignorieren, die entschlossen sind,….