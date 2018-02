Homs 06.02.2018 es geht aufwärts, große Teile des von den Terroristen zerstörten Souks in der Altstadt Hamidiya in Homs konnten mit Hilfe der syrischen Regierung wieder aufgebaut werden und die ersten Läden haben auch hier wieder eröffnet. Es hat mich sehr gefreut, dass zu erleben. Auch in anderen Teilen des Marktes wird fleißig aufgebaut. Die syrische Regierung hat bereits alle Läden mit neuen Aluminium Rolltoren ausstatten lassen.

Das Leben kehrt zurück.

Via Marco Glowatzki