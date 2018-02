Lawrow: Präsenz der USA in Syrien dient nicht der Bekämpfung des IS

Der russische Außenminister sieht die Präsenz der USA in Syrien nicht im Zusammenhang mit der Bekämpfung der IS-Terrormiliz.

„Die USA halten sich unter dem Vorwand der Bekämpfung von Terrorgruppen illegal und ohne Erlaubnis der syrischen Regierung in Syrien auf“, betonte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch in der russischen Stadt Sotschi.

Laut dem russischen Chefdiplomaten sind die USA um eine Aufteilung des Landes bemüht.

Lawrow sagte, die Amerikaner überwerfen einfach ihre früheren Behauptungen, dass ihr einziges Ziel dem Kampf gegen den IS und seiner Niederlage diene. Jetzt sagen sie, sie werden in Syrien bleiben, um…..