Folge dem Geld: Ein Leitfaden zu den führenden anti-russischen US-Think Tanks und ihren Agenten

NeoMcCarthys und NeoGoebbels: Die vom militärischen Establishment hochbezahlten Kriegspropagandisten Clint Watts (Oben), Michael Weiss (Mitte) und Eliot Higgins (Unten).

Wenn man sich in den US- und UK-Massenmedien die Berichterstattung über Russland ansieht, dann sollte man wissen, dass viele der sogenannten „außenpolitischen Experten“ in Wahrheit auf der Gehaltsliste von Denkpanzern des Tiefen Staats stehen, die eine Erweiterung des westlichen Militär/Industriekomplexes sind. Daran muss man sich erinnern wenn man sieht, wie sie in den westlichen Medien permanent für eine aggressivere Haltung gegen Russland werben.

Das selbe gilt für Personen, die in den Medien herumgereicht werden weil sie „Beweise“ hätten, die immer wegen verschiedener und allerlei Missetaten Russland und Syrien beinhalten – und jedes mal ist ihr irreführender Fall direkt mit einer US- oder NATO-Operation verbunden. Zu diesen zweifelhaften „Experten“ gehören Eliot Higgins von Bellingcat (Atlantic Council/NATO), Clint Watts von dem neuen Hamilton 68 (ein Partner des vorsintflutlichen Denkpanzer aus dem Kalten Krieg namens Foreign Policy Research Institute) und Michael Weiss von Daily Beast und CNN (Atlantic Council/NATO) Wenn man diese Personen kennt und die Pseudo-“Think Tank“-Organisationen die sie anstellen, dann versteht man besser wie die westlichen Massenmedien in der Lage sind, einen steten Strom an Kriegspropaganda zu erzeugen, was wiederum die Kriegswirtschaft der USA und der NATO antreibt.

Bryan MacDonald von RT International hat eine kurze Zusammenfassung erstellt mit den führenden anti-russischen Denkpanzern, zusammen mit den Hauptagenten die sie finanzieren…

Sich gegen Russland zu wehren ist in Washington zu einer lukrativen Industrie geworden. In den letzten Jahren ist das Think Tank-Geschäft geradezu explodiert. Aber wer finanziert diese Organisationen, wer…..