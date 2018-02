Düstere Prognose: Bank-Experte prophezeit Zusammenbruch der meisten Kryptowährungen

Jeremy Grantham, Mitbegründer von GMO und eingefleischter Value-Investor, vertritt seit Jahrzehnten die Meinung: „What goes up, must come down.“ Die aktuell sehr hohen Bewertungen an den Aktienmärkten hat er zum Anlass genommen, die Aktienblasen der vergangenen Jahrzehnte zu analysieren. Diese seien jeweils in der Endphase von einer Beschleunigung des Preisanstiegs und einer eigentlichen…..