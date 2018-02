Die Besatzungsmacht als Kindermörder in Gaza!

WHO: Gaza-Krankenhäuser sind nicht in der Lage, mit Patienten fertig zu werden

Bis zu 40 Prozent der 516 lebensnotwendigen Medikamente sind vollständig aufgebraucht.

Die gewaltsame israelische Aggression im Dezember und Januar im Gazastreifen führte zu 11 Toten und 5.632 gemeldeten Fällen von Verletzungen, sagte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag.

In einem Bericht der WHO heißt es: „Krankenhäuser[in Gaza] hatten Schwierigkeiten, mit dem Zustrom von Traumapatienten fertig zu werden, und baten die internationale Gemeinschaft um Unterstützung für die Bereitstellung von medizinischen Hilfsgütern.

Die WHO fügte hinzu: „Anhaltende Stromausfälle[verursacht durch israelische Belagerung] belasten den Gesundheitssektor zunehmend.

Die internationale Organisation erklärte: „Um den Treibstoffverbrauch zu rationalisieren, hat das MoH[in Gaza] das Krankenhaus Beit Hanoun teilweise geschlossen, so dass nur die Notaufnahme mit minimaler Kapazität funktioniert.

Er stellte fest, dass „mit der Schließung und anderen strengen Notfallmaßnahmen, die vom MoH durchgesetzt werden, der Reservekraftstoff bis Mitte März reicht“.

Zum gravierenden Medikamentenmangel sagte die WHO: „Im Januar waren von den 516 lebensnotwendigen Medikamenten insgesamt 40 Prozent völlig erschöpft.

Dazu gehören Medikamente, die in Notaufnahmen und anderen kritischen Einheiten eingesetzt werden. Von den 853 lebensnotwendigen Einwegartikeln wurden 26% mit weniger als einem Monatsvorrat gemeldet.“

