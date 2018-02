Rohani: Iran steht entschieden gegen die USA

Präsident Rohani betonte: „Wenn Washington auf Teheran Druck ausübt, wird sich die IR Iran entschieden gegen die USA stellen.“

Präsident Hassan Rohani hat am heutigen Dienstag bei einer internationalen Pressekonferenz in Teheran unter Hinweis auf die Rede von US-Präsident Donald Trump bezüglich der Wiedereinsetzung der anti-iranischen Sanktionen gesagt: „Amerika ist ständig dabei, das iranische Volk und seine Regierung mit Sanktionen unter Druck zusetzen und zu bedrohen, aber die Beziehungen Irans mit verschiedensten Ländern in der Welt werden immer besser und mehr.“

Auf die Frage was Iran tun wolle, wenn die USA aus dem Atomvertrag…..