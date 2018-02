Palästinenser: Ein Getöteter, Dutzende verwundet in Auseinandersetzungen mit der israelischen Armee in Nablus

Israelische Sicherheitskräfte suchen nach dem Angreifer, der am Montag einen Mann außerhalb einer Siedlung im Westjordanland erstochen und getötet hat.

Hunderte nehmen an der Beerdigung für israelische Tote teil, die bei einem Stichangriff getötet wurden, während die Menschenjagd sich ausweitet.

Terrorist hinter dem tödlichen Westjordanland-Stechen als israelisch-arabisch identifiziert

Ein Palästinenser wurde getötet und fünfzig andere wurden während der Zusammenstöße mit israelischen Soldaten in der Stadt Nablus im Westjordanland am Dienstag verwundet, sagte das palästinensische Gesundheitsministerium.

Das Militär sagte, daß Zusammenstöße ausbrachen, während es nach einem Angreifer suchte, der einen israelischen Mann in einem stechenden Angriff tötete. Augenzeugen berichteten Haaretz, dass Soldaten ein Haus des Vaters von Abed al-Hakim Asi umzingelten, der Itamar Ben Gal, 29, am Montag erstach und tötete.

Israelische Streitkräfte treffen in Nablus auf palästinensische Jugendliche.

Nach Angaben des palästinensischen Ministeriums wurden Dutzende von Palästinensern durch lebendige Runden verwundet, sechs von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Das Militär sagte, dass es sich mit palästinensischen Berichten über Opfer beschäftigte.

Das Militär sagte, dass es während der Razzia zu Zusammenstößen zwischen den Soldaten und etwa 500 Palästinensern gekommen sei, und fügte hinzu, dass Steine, Feuerbomben und Sprengkörper auf die Streitkräfte geschleudert wurden und dass auch gegen die Soldaten geschossen wurde. Augenzeugen zufolge brachen die Zusammenstöße aus, als sich die israelischen Streitkräfte aus Nablus zurückzogen.

Die Augenzeugen berichteten, dass sich Schüsse aus dem Flüchtlingslager Balata in Richtung der Soldaten öffneten und dass eine Schießerei mit den Soldaten ausbrach, nachdem ein Militärfahrzeug zusammenbrach.

Das Militär sagte, dass es sieben Verdächtige verhaftet hat, aber nicht in der Lage war, Asi zu lokalisieren. Asi, ein israelischer Araber, ist der Sohn einer israelischen Mutter, die in Haifa lebte, und eines palästinensischen Vaters aus Nablus.

Hunderte von Israelis nahmen am Dienstag an der Beerdigung von Ben Gal in der Siedlung Har Bracha im nördlichen Westjordanland teil. Ben Gal, Vater von vier Kindern im Alter von eins bis sieben Jahren, war Lehrer an einer Jeschiwah-Hochschule in Givat Shmuel und der Jeschiwah in Har Bracha.