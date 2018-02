Hier wird deutlich, um was es in Syrien tatsächlich geht; Syrien ist ein Frontabschnitt des imperialen Krieges. Klick Bild für grösser und Quelle.





Diese Karte kursiert seit einigen Tagen durch die Medien, sie soll die aktuelle Verteilung US-amerikanischer und russischer Militärbasen in Syrien zeigen. Während die russischen Truppen völkerrechtlich legal in Syrien stationiert sind, handelt es sich bei den USA um einen völkerrechtswidrigen Einmarsch in ein souveränes Land.