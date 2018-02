Eine politische Hure von Exzellenz: Nikki Haley opfert moralische Integrität für politische Ambitionen

Von Khalid Amayreh

Ich bin mir ziemlich sicher, dass die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nicky Haley, tief in ihrem Herzen ihren Chef, Donald Trump, verachtet und ihn mit äußerster Verachtung betrachtet.

Haley angeblich verwendet, um einige moralische Grundsätze haben und gelegentlich befürwortet bestimmte moralische Ursachen.

Aber was hat die Tochter eines indischen Immigranten so billig, so dramatisch und so unterwürfig zu Trump’s Füßen kriechen lassen, dass sie praktisch jeden Anschein von Ehrlichkeit und moralischer Integrität aufgegeben hat, wie wir kürzlich in ihrem schändlichen Verhalten während der UNO-Diskussion über die Palästinenserfrage gesehen haben, insbesondere in der ungestümen Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch Trump?

Im Gegensatz zu Trump, der fast auffallend ignorant ist, sieht Haley intelligent und gebildet aus. Daher ist ihr moralischer Untergang klar und skandalös.

Haley war bis vor einigen Jahren ein fokaler Kritiker von Trump, aber als Trump’s Star anfing aufzusteigen, was dazu führte, dass er zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, begann sie eine moralische Metamorphose des Abschwungs zu durchlaufen, die sie mehr oder weniger zu einer politischen Prostituierten par excellance machte…

