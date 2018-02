Treffen der Hardliner

Europäischer Polizeikongress beginnt in Berlin. G-20-Gesamteinsatzleiter Hartmut Dudde gibt Ratschläge zur »Bewältigung von Demonstrationslagen«

Wasserwerfereinsatz in Hamburg nahe der Landungsbrücken am 7. Juli während des G-20-GipfelsmFoto: Daniel Reinhardt/dpa

Am heutigen Dienstag beginnt in Berlin der diesjährige »Europäische Polizeikongress«. Bereits zum 21. Mal kommen Polizeibedienstete, politische Entscheidungsträger, Mitarbeiter von Geheimdiensten und Sicherheitsfirmen aus dem In- und Ausland im »Berlin Congress Center« (BCC) in der Nähe des Alexanderplatzes zusammen, um sich in mehr als zwei Dutzend Fachforen über verschiedene Aspekte der Sicherheitspolitik auszutauschen. Der Polizeikongress, der vom Behördenspiegel, einer überregionalen Monatszeitung für den öffentlichen Dienst, veranstaltet wird, gilt als wichtigstes Treffen politischer Hardliner europaweit. Nach Veranstalterangaben soll es »als Informationsplattform für Entscheidungsträger der Polizeien und Sicherheitsbehörden« dienen, den…..