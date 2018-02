MADE IN USA

……passend dazu…….

UNICEF: Januar 2018 – ein blutiger Monat für Kinder im Nahen und Mittleren Osten

Bei verschiedenen bewaffneten Konflikten im Nahen und Mittleren Osten und in Nordafrika sind nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF seit Jahresbeginn bereits mehr als 80 Kinder ums Leben gekommen.

„Die eskalierende Gewalt im Irak, in Libyen, Palästina, Syrien und dem Jemen hat verheerende Wirkungen auf das Leben der Kinder und es sind die Kinder, die am meisten für den Krieg bezahlen“, heiß es in einer……