Der Israelis, der getötet wurde, ist ein illegaler jüdischer Siedler, der in einer illegalen jüdischen Siedlung lebt.



Ein israelischer Siedler wurde bei einem Messerangriff vor einer illegalen Siedlung im besetzten Westjordanland erstochen und getötet.

Der Angriff im Bezirk Salfit am Montagnachmittag auf der Hauptstraße in der Nähe der Siedlung Ariel wurde Berichten zufolge von einem palästinensischen Mann durchgeführt, der vor dem Tatort geflohen war, so die israelischen Medien.

Israelische Sicherheitskräfte verfolgten den Mann, der in einem Fahrzeug wegfuhr, später aber das Auto verließ und von einem Armeefahrzeug weglief, das ihn verfolgte. Er war am Montag immer noch auf freiem Fuß.

Die illegalen israelischen Siedler wurden später als Itamar Ben Gal, 29, ein Rabbiner aus der illegalen Siedlung Har Bracha, identifiziert.

Israelische Streitkräfte haben sich auf der Suche nach dem Angreifer in nahegelegene Städte verstreut.

Lokale Quellen in Bethlehem sagten, dass die illegalen israelischen Siedler in der Gegend begannen, Steine auf die vorbeifahrenden palästinensischen Fahrzeuge zu werfen.

Während der israelischen Operationen auf der Suche nach den mutmaßlichen Angreifern töteten die israelischen Besatzungstruppen zwei Palästinenser und verwundeten Dutzende.Die beiden wurden als der 18-jährige Ahmed Jarrar und der 19-jährige Ahmed Obeid identifiziert.ie israelischen Siedlungen verstoßen gegen die Vierte Genfer Konvention, nach der eine Besatzungsmacht ihre Bevölkerung nicht in das von ihr besetzte Gebiet transferieren kann. Quelle: