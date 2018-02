Interview mit Jim Rickards (Teil II): Krieg, Edelmetalle und Technologi

Kommen wir jetzt direkt zum zweiten Teil und dem Fazit unseres Interviews mit Jim Rickards, dem bekannten Autor, Wirtschaftsberichterstatter und Finanzinsider. Wir wollen zu Beginn herausfinden, wie Jim Rickards über das derzeitige Agieren des „Smart Money“ denkt. Wie bereitet es sich auf die anstehenden ökonomischen Unruhen vor?

Mike Gleason: Jim Rickards, Sie sind ein vielreisender Mensch, der immer am Puls des Zeitgeschehens ist – nicht nur hier in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit. Ich weiß, dass Sie gerade in Europa waren. Ist Bequemlichkeit oder Selbstgefälligkeit eigentlich ein weltweites Problem oder einfach nur ein Ding der westlichen Welt – oder nur der USA? Was denken und machen Menschen in anderen Teilen der Welt?

Ich weiß, das ist eine sehr allgemeine Frage, aber äußern Sie sich doch dazu unter dem Gesichtspunkt der Bequemlichkeit und was andere tun, um sich vor dem Kommenden zu schützen.

Jim Rickards: In den Vereinigten Staaten ist es definitiv schlimmer. In China würde ich sagen … Ich war vor nicht allzu langer Zeit in China und einer, mit dem ich dort war, meinte: „Hey, ich will Dir mal was zeigen.“. Wir fuhren gerade durch einen fast heruntergekommen wirkenden Stadtteil von Peking, doch dann bogen wir ab und sahen DAS. Alles strahlte wie am Time Square. Was wir sahen, war ein Gold-….

