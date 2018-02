GroKo 2018: Die nächste Lüge – der knappe Wohnraum … der ganz legale Betrug

Koalitionen sind Gift für die Demokratie in Deutschland. Die heutigen Parteien haben sich alle zum Grundprinzip gemacht, Steuergelder zur Einnahmequelle für Privatinvestoren umzugestalten und den Sozialrassismus zum parteiübergreifenden Polit-Programm gemacht. Das ist nach deren Auffassung sozial, denn der Markt regelt alles.

Die Reformen der letzten 20 Jahre dienten niemals dem Arbeiter in Deutschland, sondern nur dem Ziel, Steuergelder direkt in die Geldsäcke der selbsternannten Philanthropen umzuleiten und mit Nachrichtenkommentaren auch noch als sozial zu untermauert.. Ein von der Politik legalisierter Betrug an jedem Staatsbürger wird nicht öffentlich kritisiert.

„Zu wenig Wohnraum in den Ballungsgebiet gilt als Hauptgrund für die steigenden Mieten“, das lässt die Politik über die Medien publizieren, doch das ist eine glatte Lüge. Investorenpolitik und der Unwille der Kommunen selber……