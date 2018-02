Sie haben keine Lobby! Die vergessenen Kinder von Gaza!

Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums im Gazastreifen Ashraf al-Qidra kündigte die Einstellung der Operationen in mehreren Krankenhäusern und Gesundheitszentren in Gaza an, da es an Elektrizität und Treibstoff mangelt.

Israel hat meinen Vater getötet.

Kind Ammar abdul-Hamid, 10, sagte: „Die israelische Besatzung hat meinen Vater getötet. Ich war für meinen Lebensunterhalt auf eine finanzielle Unterstützung angewiesen. Nun, meine Mutter hat kein Geld, das sie für unseren Lebensunterhalt ausgeben kann. Alles blieb stehen wegen der Belagerung durch die Israelis.“

Seine Botschaft an die Welt sendend: „Ich rufe alle Menschen der Welt auf… Schauen Sie uns an und sehen Sie unser Leben… Es ist unerträglich.“

Aufgrund des Schweigens der Welt gegenüber den israelischen Verbrechen, fragte er sich: „Was ist aus deiner Menschlichkeit geworden? Siehst du nicht unser elendes Leben? Habt Erbarmen mit uns, bitte!“

„Die israelische Belagerung begann vor meiner Geburt.“

Shad Qishta, 8, die ihre Eltern bei der israelischen Offensive 2014 in Gaza verloren hat, sagte: „Was ist unsere Schuld, wenn wir so bestraft werden? Hattest du nicht das Gefühl, dass es für mich ausreicht, als Waise zu leben?“

Das kleine Mädchen fügte hinzu: „Israel tötete meine Eltern und zerstörte unser Haus. Sie hat uns vier Jahre vor meiner Geburt belagert. Worauf wartest du noch?“

Sie fuhr fort: „Ich sende eine Botschaft an die arabischen und islamischen Länder sowie an die ganze Welt. Wo bist du? Wo ist deine Gnade?“

Was die Staats- und Regierungschefs betrifft, so fragte sie: „Haben Sie keine Kinder? Akzeptieren Sie, dass Ihre Kinder dasselbe Leben haben wie ich? (Unter Tränen zusammengebrochen)“

Gaza steht seit Mitte 2007 unter strenger israelischer Belagerung. Ägypten beteiligte sich seit Beginn der Belagerung an der Belagerung, verschärfte jedoch seine Maßnahmen gegen Gaza, da der derzeitige ägyptische Präsident Abdel-Fattah al-Sisi 2013 den ersten frei gewählten ägyptischen Präsidenten Mohammed Morsi verdrängte.

Die Welt ist mitschuldig an der israelischen Besetzung der Belagerung, da sie schweigt und viele andere Länder, darunter Ägypten, Saudi-Arabien und die USA, die Belagerung unterstützen.

