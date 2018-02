„Nur eine Frage der Zeit“ – Cybersicherheitsexperte warnt vor digitalem 9/11

Nahezu alle Bereiche des privaten und staatlichen Lebens sind mittlerweile in entwickelten Gesellschaften digital vernetzt, vieles wird über Algorithmen gesteuert. Der Cybersicherheitsexperte Lars Hilse hat in einem Interview für Sputnik erklärt, welche Gefahr der Online-Terrorismus und die Cyber-Kriminalität in der Zukunft hervorbringen werden.