Kollaps des Russiagate-Skandals ermöglicht Win-Win-Kooperation USA-Rußland-China

Credit: Gage Skidmore / Flickr

Noch wichtiger als das, was Trump nicht gesagt hat, ist wiederum das, was er nicht getan hat: Als der US-Kongreß im vergangenen Sommer auf dem Höhepunkt der „Russiagate“-Hysterie über die angebliche russische Einmischung in den US-Wahlkampf, die von Obamas Geheimdienstchefs, der Demokratischen Partei und den Massenmedien künstlich geschürt wurde, mit fast einstimmigen Voten (und gegen den erklärten Willen Präsident Trumps) weitere Sanktionen gegen Rußland verlangte, wurde der US-Regierung darin eine Frist von sechs Monaten gesetzt, in der sie konkrete, „sekundäre Sanktionen“ gegen Personen und Unternehmen in aller Welt einführen sollte, die Geschäfte…..