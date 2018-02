Irans Verteidigungsminister: USA wollen IS nach Afghanistan verlegen

Laut dem iranischen Verteidigungsminister wollen die USA die IS-Terrormiliz aus Syrien und dem Irak abziehen und nach Afghanistan verlegen.

In einem Telefongespräch mit seinem afghanischen Amtskollegen „Tariq Schah Bahrami“ am Sonntag unterstrich Irans Verteidigungsministers General „Amir Hatami“: Die USA haben die IS-Terrormilz erzeugt, um sie in Syrien und im Irak zu managen. Und nun ist die Miliz nach Afghanistan verlegt, um weitere amerikanische Militärpräsenz am Hindukusch zu rechtfertigen.

General Hatami fügte hin: Die Sicherheit in Afghanistan kann nur mit…..