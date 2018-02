Am Mittwoch 28. Februar 2018 halte ich einen Vortrag in Winterthur mit dem Titel: „Der globale Kampf um Erdöl und Erdgas. Warum wir die Energiewende brauchen“. Beginn ist 19:30 Uhr. Tickets kosten 25 CHF. Der Vorverkauf ist eröffnet. Die Veranstalter betonen: „Durch nachhaltiges Handeln wollen wir nachfolgenden Generationen ein intaktes ökonomisches, ökologisches und soziales Gefüge hinterlassen. Tragbare Lösungen sind gefragt.“ In derselben Vortragsreihe, aber nicht am selben Tag, sprechen auch Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Prof. Thomas Stocker und Dr. Martin Vosseler.

Ähnliche Beiträge