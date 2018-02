Was ist überhaupt noch wahr?

Glauben Sie mir, wenn ich es könnte, würde ich Ihnen das, was überhaupt noch wahr ist, gerne der Reihe nach aufzählen.

Ein Menschenleben ist wohl zu kurz, um sich ein Urteil darüber zu bilden, ob das Maß der Lüge und Unwahrheit in dieser Welt stetig zunimmt. Als jemand, der seit Antritt seines Wehrdienstes inzwischen ein halbes Jahrhundert mit halbwegs wachen Sinnen verfolgen konnte, kann ich mich dieses Eindrucks jedoch nicht erwehren.

Was ist es, was die Lüge so attraktiv und überaus erfolgreich macht? Wie kommt es, dass selbst plumpen Lügnern soviel Vertrauen entgegengebracht wird, dass sie ihren Vorteil aus dem Lügen ziehen können?

Meine Überlegungen dazu brachten mich auf den Gedanken, dass eine „ursprüngliche“ Welt, wie sie vor dem Naschen vom Baum der Erkenntnis, also vor unserer „Menschwerdung“ bestanden haben muss, für alle Lebewesen eine durch und durch wahre, weil direkt wahrgenommene Umgebung darstellte, auf deren Verhalten man sich zuverlässig einstellen konnte. So entstanden selbst in den primitivsten Lebewesen einfache, aber überaus wirksame Reflexe die eine optimale Einstellung zu dieser Umwelt ermöglichten. Es kann also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit behauptet werden:

Das Überleben der auf der Erde existierenden Arten beruht darauf, dass ihre einfachsten Reflexe sich bis heute als überwiegend richtig erwiesen haben.

Lassen Sie diesen Satz erst einmal tief sacken, bevor Sie weiterlesen.

(Hilfreich und bewusstseinserweiternd könnte dabei der Wikipedia-Eintrag über die Pantoffeltierchen sein.)

Diese einfachen, archaischen Reflexe funktionieren allerdings nur dann zielführend, wenn das auslösende Ereignis „wahr“ ist. Die Nachbildung eines Fluginsekts, vom Fliegenfischer geschickt über die Wasseroberfläche gezogen, ist in diesem Sinne „nicht wahr“.

Weil das Überleben der Forelle als Art in Jahrmillionen der Vergangenheit nie davon abhängig war, echte von künstlichen Fliegen unterscheiden zu können, ist die Lüge des Fliegenfischers erfolgreich.

Mit uns Menschen ist es etwas komplizierter, doch letztendlich verhalten wir uns nicht anders als die Forelle. Unser „Verstand“….