Leistungsdruck in Schule und Kindergarten

In Basel-Stadt wurden die Reformen um Harmos besonders rigoros durchgesetzt. Jetzt zeichnet sich Widerstand ab.

Zwar hörte man oft hinter vorgehaltener Hand von Eltern und Lehrpersonen, es gebe eine unabsehbare Flut von Tests und neuerdings auch von Checks, die einen Konkurrenzdruck schaffen, der sich nicht nur negativ auf Schülerinnen und Schüler auswirkt, sondern je länger desto mehr auch auf Lehrpersonen und nicht zuletzt auf Eltern. Doch öffentlicher oder politischer Protest war kaum zu hören. Jetzt scheint sich das zu ändern.

Im vergangenen Sommer wehrten sich Lehrerinnen und Lehrer mit Unterstützung von zahlreichen Eltern im Quartierschulhaus Gotthelf gegen die 2013 eingeführten neuen Beurteilungskriterien in den ersten Primarschuljahren und notabene im Kindergarten. Sie stellten den Antrag an das Erziehungsdepartement, in einem…..