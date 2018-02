Gemengelage am 1. Februar 2018

“Timing is everything.“ – “Zeitplanung ist alles.“ (Q)

A gestrigen Tag kam es zu einem sehr denkwürdigen Vorfall, als in der Nähe von Charlottesville, im US-Bundesstaat Virginia, ein von der Republikanischen Partei gebuchter Sonderzug an einem Bahnübergang mit einem Müllwagen zusammenstieß. Der Fahrer des Müllwagens kam bei dem Vorfall ums Leben, an Bord des Zuges gab es überwiegend nur leicht Verletzte, einige wenige Insassen wurden in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Der Zug-Vorfall – Hintergründe

Der Amtrak-Sonderzug befand sich auf dem Weg von Washington D.C. nach White Sulphur Springs in West-Virginia, wo die Abgeordneten vom 31. Januar bis 2. Februar 2018 im Greenbrier-Resort ihren jährlichen Parteitag abhalten, dies im unmittelbaren Anschluss an die Rede zur Lage der Nation des US-Präsidenten Donald Trump am 30. Januar 2018.

Das Greenbrier, dessen Geschichte auf das Jahr 1778 zurückreicht, ist ein hochtraditioneller und historischer Ort [kurzer Filmbeitrag] für allerlei Hochgestellte des Landes. Das aus umliegenden Quellen entspringende Heilwasser und die naturbelassene Umgebung, eingebettet in den Allegheny Mountains, bieten seit fast 200 Jahren einen prominenten Rückzugsort zur Erholung, besonders für politische Würdenträger.

Nach einer bewegenden Geschichte wurde in den 1950er Jahren im Auftrag der……