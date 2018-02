Woche der Wahrheit – Pflege-Grokoismus

Auch der Titel dieses Tageskommentars bezieht sich auf den Themenschwerpunkt, den ich mir mit dem nächsten Paukenschlag gesetzt habe. Der erscheint wie üblich am Donnerstag und trägt den Titel: „Was ist überhaupt noch wahr?“

Vielleicht zuerst eine Erläuterung zum frisch geschöpften Begriff „Grokoismus“. Es ist erkennbar, dass es sich um die Benamsung einer Art Ideologie handelt, so wie Sozialismus, Kommunismus, Neoliberalismus oder Katholizismus. Anders als der Sozialismus, der alles um jeden Preis sozialer gestalten will, anders als der Kommunismus, der alles um jeden Preis in der Kommune gleich verteilen will, anders als der Neoliberalismus, der alles um jeden Preis denen überlassen will, die mit Geld und Ellenbogen am effektivsten umzugehen wissen, und anders als der Katholizismus, der um den Preis irdischer Mühsal und Fügsamkeit paradiesische Freiheit und Glückseligkeit verheißt, hat der Grokoismus weder ein solches, die Allgemeinheit betreffendes Ziel, noch sind seine Anhänger bereit, für ihre Ideologie irgendeinen Preis zu zahlen, es geht dem Grokoismus einzig darum, sich durch…..