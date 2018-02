Die Dritte Macht – „Gegen wen wird wirklich gekämpft?“

Es gibt einen Grund, warum die satanischen Kinderficker ein besonderes Augenmerk auf die eurasischen Völker haben, im besonderen auf die Mitteleuropäischen.

Durch Prophetien und andere Möglichkeiten wie „Project Looking Glass“ wissen sie seit langem, das der sogenannte „Stamm“ der Dichter und Denker ihrer Jahrtausende andauernde Herrschaft über die Oberfläche des Planeten beenden könnte. Da diese im Stande sind, das Gewirr der Lügen und Unwahrheiten zu durchschauen.

Natürlich wurde fast alles, was vor allem in den letzten 200 Jahren zum nutzen der Menschen geschaffen wurde, besonders hier zu Lande in äußerst perverser…..