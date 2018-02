Das bewaffnete Italien, von der Ostsee bis nach Afrika

Die NATO-Mitgliedstaaten haben immer gute Gründe, fremde Länder zu besetzen. Es geschieht, um sie zu „unterstützen“. Italien ist keine Ausnahme. Italien ist überall von der Ostsee bis nach Afrika militärisch präsent.

Was würde passieren, wenn russische Suchoi Su-35 Kampfflugzeuge auf dem Flughafen von Zürich stationiert, 10 Flugminuten von Mailand entfernt, unter dem Vorwand des Schutzes der Schweiz gegen eine italienische Aggression an der italienischen Grenze patrouillierten? Das vollständig besetzte Parlament in Rom würde sich entrüsten und sofort militärische und diplomatische Gegenmaßnahmen fordern. Eben dieses Parlament akzeptiert es jedoch im Wesentlichen und heißt stillschweigend die Entscheidung der NATO gut, 8 italienische Kampfflugzeuge Eurofighter Typhoon auf der Basis von Amari in Estland, ca. 10 Flug-Minuten von St. Petersburg entfernt, bereitzustellen, um an der russischen Grenze zu patrouillieren, mit dem Motiv das baltische Land gegen eine „russische Aggression“ zu schützen. Fake news, mit denen die NATO unter US Befehl die immer……