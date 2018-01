Schwindender Rückhalt

Die Militärjunta in Thailand schwächelt. Die Proteste gegen das Regime werden jetzt offen ausgetragen

Eine Teilnehmerin an den Protesten gegen die Verschiebung der Wahlen am 27. Januar 2018 in Bangkok Foto: Athit Perawongmetha/REUTERS

Es gibt Diktaturen, die stoßen von Beginn an auf breiten Widerstand. Im Falle der seit knapp vier Jahren in Thailand regierenden Militärjunta ist dies nicht der Fall. Ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung sah die (erneute) unblutige Machtübernahme der Armee im Mai 2014 tatsächlich als »Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung«, so die offizielle Begründung für den Putsch. Vor allem die Einwohner der Hauptstadt Bangkok waren die ständigen Störungen des öffentlichen Lebens durch Massendemonstrationen und Blockaden der verfeindeten politischen Lager leid. Und obwohl die Putschisten unter Leitung des damaligen Armeechefs General Prayut Chan-ocha unter anderem das Versammlungs- und…..