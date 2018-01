Elitäres Geheimwissen, das die Welt verändern wird!

Vielen ist aufgefallen, dass unsere freie Gesellschaft eigentlich gar nicht so frei ist, wie es immer heisst. Die Überwachung der Bürger hat massiv zugenommen, die Polizei wird zunehmend militarisiert, erfolgreiche Heilpraktiker werden verklagt und gesellschaftskritisches Gedankengut wird ziemlich willkürlich zensiert. Diese Entwicklungen spitzten sich ausgerechnet in jener Zeit zu, in der unsere Leader eigentlich genau das Gegenteil versprachen. Ganz egal ob „Change“, „Yes, we can!“ oder „Wir schaffen das“; die Kugel ging immer nach hinten hinaus. Obwohl sich weltweit eine erdrückende Mehrheit seit eh und je immer nur das eine wünscht, nämlich Frieden, Sicherheit und Freiheit, scheint sich die Gesellschaft trotzdem stets in die andere Richtung zu entwickeln. Wie können wir diesen ungewollten Trend umkehren?

Die Menschheit hat es schon so oft versucht und ist dennoch immer gescheitert. Ganz egal ob die Französische Revolution, die 68er Bewegung, der Fall des Eisernen Vorhangs oder der Arabische Frühling, die Menschen schafften es leider nie weiter als bis in den nächsten Käfig. Warum?

Die herrschende Klasse weiss das ganz genau und deswegen lässt sie sich auch immer wieder auf diese…..