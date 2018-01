Die britisch-französische „Entente Cordiale“ von Thierry Meyssan

Die im Westen unbemerkt durchgeführte Wiederbelebung des Vertrags von Lancaster House durch London und Paris etabliert eine Super „Entente Cordiale“, die viel tiefgreifender ist als die von 1904. Sie hat an der Wiederherstellung einer bipolaren Weltordnung teil und wird unweigerlich zum Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union und zur Rückkehr der Spannungen zwischen Paris und Berlin führen.

Im Jahr 2010 beschlossen David Cameron und Nicolas Sarkozy den Zusammenschluss der Eingreiftruppen des Vereinigten Königreichs und Frankreichs [1]. Unter „Eingreiftruppen“ muss man die ehemaligen Kolonial-Truppen verstehen. Der Lancaster House Vertrag enthielt mehrere Anhänge, wovon einer eine riesige gemeinsame Übung Southern Mistral vorsah. Es wird sich einige Monate später herausstellen, das sich die Übung in eine echte Mobilisierung der gleichen Einheiten und am selben Tag, in einen echten Krieg gegen Libyen verwandelte, unter dem Namen Operation Harmattan (wörtliche Übersetzung des Southern Mistral) [2].

Damals wurde die britisch-französische Initiative von Washington geleitet, gemäß der Umsetzung der Strategie der „Führung von hinten“. Die Truppen der beiden Länder spielten im Vorderteil der Bühne, während Washington ihnen von den Kulissen aus, bestimmte Missionen zuteilte.

Der Vertrag von Lancaster House hatte die Schaffung eines rechtlichen…..