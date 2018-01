CC BY-SA 3.0 by Zacharie Grossen via Wikicommons und APA/AFP/LOIC VENANCE, Bearbeitung Radio FM4

Allgemeines Facebook-Bashing in Davos, Gegner Max Schrems hat erstes Spendenziel von einer Viertelmillion Euro erreicht und neue britische Militäreinheit zum Kampf gegen „Fake News“

Die Zeiten, in denen die Chefs von Facebook oder Google wie Stars abgefeiert wurden, sind vorbei. Auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos, das am Samstag zu Ende ging, blies den Internetkonzernen ein rauer Wind entgegen. Die britische Premierministerin Theresa May hielt eine Brandrede gegen die Betreiber Sozialer Netze und warb um Unterstützung für deren Regulation.