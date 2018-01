Amerikaner wollen mit IS-Transfer nach Afghanistan Präsenz in der Region rechtfertigen

Das geehrte Revolutionsoberhaupt der Islamischen Revolution Irans hat sein tiefes Bedauern über die Tötung der afghanischen Bürger durch die letzten Angriffe der IS-Terrormiliz in Afghanistan zum Ausdruck gebracht.

Er sagte, dass Ziel der Amerikaner IS-Terroristen nach Afghanistan zu transferieren sei es, ihre eigene Präsenz in der Region zu rechtfertigen um dem zionistischen Regime Sicherheit zu geben.

Ayatollah Khamenei erläuterte am Dienstagmorgen: „Diejenigen, die den IS geschaffen haben, und ihn zu einem Werkzeug für Unterdrückung und Verbrechen gegen die Menschen in Syrien und im Irak machten, wollen heute nach ihrer Niederlage in dieser Region, den IS nach…..