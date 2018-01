Alternative Medien immer beliebter – „DER SPIEGEL“ Auflage eingeholt!

Während die „DER SPIEGEL“ Auflage seit Jahren sinkt können die Alternativen Medien ordentlich aufholen. Die Leser wandern vermehrt in den Alternativen Bereich ab.

Auf Youtube ist es dem Kanal SchrangTV gelungen als erstes Deutsches Alternativen Medium innerhalb von nur 2 Monaten die 1 Million Aufrufe zu knacken.

Die Hamburger Lehrerin Petra Paulsen erregte großes

mediales Aufsehen mit ihrem Brief an Angela Merkel zur Flüchtlingskrise

und wurde daraufhin zur ZDF-Talkshow „Wie geht’s Deutschland“

eingeladen.

Was sie in der besagten ZDF-Talkshow erlebt hat schildert sie in diesem Interview mit Heiko Schrag.

Talkgast enthüllt inszenierte ZDF-Show derzeit 1.132.228 Aufrufe…..