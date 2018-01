Alarmsignale Januar 2018

Die Aufrüstungspropaganda ist in vollem Gange! Warum? Gegen wen?

„Umbau der EU zur Kriegsallianz“

german-foreign-policy.com vom 7.12. 2017: „Die Organisatoren der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC),16.-18.2. 2018, einer der weltweit wichtigsten militärpolitischen Tagungen, fordern den beschleunigten Umbau der EU zur Kriegsallianz. Der europäische Staatenbund müsse in der Lage sein, jederzeit eine mit der Militäroperation gegen Libyen 2011 vergleichbare „Mission“ durchzuführen.*), heißt es in einer soeben erschienenen Studie der MSC, der Unternehmensberatung McKinsey und der Eliteuniversität Hertie School of Governance. Verlangt werden nicht nur drastische Erhöhungen der Verteidigungsbudgets der EU-Mitgliedsländer, sondern vor allem Investitionen in modernes Kriegsgerät.“

Warum? Gegen wen?

*) Die Libyen-„Mission“ war ein Angriffskrieg! d.h. die EU bereitet Angriffskriege vor, was nach Art. 26 GG verboten ist!

„EU-Staaten feiern(!) Startschuss für neue Verteidigungsunion Pesco“

Handelsblatt, 14.12. 2017: „Sie heißt „Pesco“ – nach dem englischen Kürzel für Ständige……