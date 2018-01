Südjemenitische Separatisten erobern halb Aden

Wappen der STC-Separatisten, dahinter die Flagge der alten Volksrepublik Südjemen. Grafik: TP

Neben den schiitischen Huthis und al-Qaida hat die saudi-gestützten Sunnitenregierung nun einen dritten Gegner

Der Jemen ist ein Staat, von dem man häufig sagt, dass es nur eins gibt, was seine Bürger verbindet: Die Droge Kath, die ein Großteil der Männer dort täglich kaut. Während an den Küsten und im Osten des Landes fast ausschließlich Sunniten leben, herrschen im nördlichen Hochland zaiditische Schiiten vor, die landesweit 42 Prozent der Bevölkerung stellen. In den 1990er Jahren gründeten die zaiditischen Religionsführer Badr al-Huthi, Hussein al-Huthi und Abdul Malik al-Huthi die Erweckungsbewegung „Schabab al-Mumin“ („Gläubige Jugend“) als Reaktion auf mit saudischem Geld finanzierte aggressive wahabitische Missionierungsversuche. Diese schiitische Gegenreformation eroberte bis zum Februar 2015 die Westhälfte des Jemen und setzte den……..