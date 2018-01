RT-Gründer soll sich gemäss FBI in seinem Hotelzimmer eigenhändig zu Tode geprügelt haben

Michail Jurjewitsch Lessin (* 11. Juli 1958 in Moskau; † 5. November 2015 in Washington, D.C.) war ein russischer Politiker und Medienmanager. Unter anderem war er von 1999 bis 2004 Minister der Russischen Föderation sowie von 2004 bis 2009 Medienberater der russischen Präsidenten Wladimir Putin und Dmitri Medwedew. Zudem war er auch der Gründer von Russia Today und ein bekennender Trump-Supporter.

Lessins Tod warf von Anfang an viele Fragen auf: Als er damals in der US-Hauptstadt Washington leblos aufgefunden wurde, gaben die Ermittler einen Herzinfarkt als Todesursache an. Doch wenig später wurde ein Gutachten der Washingtoner Gerichtsmedizin bekannt, in dem stand, Lessin sei durch die Auswirkungen „stumpfer Gewalt“ am Kopf gestorben. Auch an Nacken, Oberkörper, Armen und Beinen seien Verletzungen feststellbar. Nun wurden auch die…..