Rekonstruierte Pockenviren – Die Zauberlehrlinge spielen mit dem Feuer

Pckenviren, Bildquelle: Quelle: Hans R. Gelderblom/RKI

In einem alten, überlieferten Gebet von den britischen Inseln, heißt es am Ende auf Altenglisch (Angelsächsisch): „geskyldað me with de laðan Poccas and with ealleyfeln. Amen“. Zu Deutsch: „Beschilded (beschützt) mich gegen die grässlichen Pocken und allem Übel“.

Die erste, historisch bekannte Pocken-Epidemie Europas begann im 6. Jahrhundert. Bis ins 15. Jahrhundert gab es mehrfach Ausbrüche in England und auf dem Festland. Die Spanier brachten den Erreger, gegen den sie selber immun geworden waren, nach Mittel- und Südamerika. Dort verstarben Millionen an autochthonen Amerikanern daran. Die Pocken trugen sehr viel zum Untergang der indianischen Kulturen der Inka und Azteken bei.

Pockenviren sind die größten bekannten Viren und mit 400 Nanometern…..