Kripo-Beamter packt aus: »Wir müssen Einbruchsanzeigen kaputt schreiben«

Exklusiv: In vielen Polizeidienststellen des Landes brodelt es. Unzählige Beamte ersticken in einem Berg von Anzeigen und der explodierenden Kriminalität. Ihre politischen Vorgesetzten arbeiten mittlerweile ganz offen mit Repressalien, um Unmutsäußerungen zu ersticken und überziehen kritische Beamte mit Disziplinarmaßnahmen und Strafanzeigen. Doch bei manchen Staatsdienern bewirkt dieser Druck das genaue Gegenteil. Nun hat ein hochrangiger Beamter der Kriminalpolizei exklusiv gegenüber Jouwatch ausgepackt und dabei einen bisher verschwiegenen Skandal enttarnt. Einbruchsanzeigen werden gezielt kaputt geschrieben, um sie nicht adäquat bearbeiten zu müssen. Der Rechtsanspruch des Bürgers wurde so vorsätzlich abgeschafft.

2016 hat die Zahl der angezeigten Wohnungseinbrüche bei 151.000 gelegen, 2015 bei 167.000. Dies bedeuten 318.000 Wohnungseinbrüche in nur zwei Jahren…..

…..passend dazu……

Nach schwerer Schlägerei in Meppen: Bürger versprechen Belohnung

Meppen . 2500 Euro Belohnung verspricht ein anonymer Aufruf für Hinweise auf diejenigen, die in Meppen einen 52-Jährigen bei einer Schlägerei schwer verletzt haben. Die Polizei warnt davor……

…..und noch……

„Shithole Germany“ – eine Bestandsaufnahme

Die übliche Empörung ist wieder groß gewesen, als Donald Trump vor einiger Zeit behauptete, es kämen zu viele Immigranten aus „shithole-countries“ in die USA. Inzwischen ist es aber so, daß man als Deutscher von Folgendem ausgehen darf: Wenn die medial beförderte Empörung in Deutschland groß ist, muß irgendjemand etwas Wahres gesagt haben. Die Abrechnung mit den Lügenbeuteln.

Meinereiner hatte sich angewöhnt, von den Linksideologen und dem versammelten Gutmenschentum in Politik und Medien als den „Wolkenkuckucksheimern“ zu reden. Das ist vorbei. „Wolkenkuckucksheimer“ beschreibt Leute, die es gut meinen, dabei aber jeden Bezug zur Realität verloren haben. Gerade seit der vergangenen Bundestagswahl ist aber offensichtlich geworden, daß wir es…..