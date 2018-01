Im Westen haben die Lügen die Wahrheit verdrängt

von Paul Craig Roberts, 28.01.2018

Letztes Jahr bekam ich den Marquiss Who’s Who In America’s Lifetime Achievement Award. Das hat eine versteckte Organisation, PropOrNot, nicht daran gehindert, mich und meine Webseite zusammen mit 200 anderen als „Putin-Helfer oder Agenten“ anzuprangern, weil wir uns weigern, für die korrupten, antiamerikanischen, verfassungsfeindlichen, antidemokratischen, kriegshetzerischen Polizeistaat-Interessen zu lügen, die die westliche Welt regieren.

Die einzigen ehrlichen, tatsächlich existierenden Medien im Westen sind heute jene Namen, die auf der PropOrNot-Liste aus „Putin-Agenten“ stehen.

Der Zweck von PropOrNot ist es, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass der Meinungsfreiheit Einhalt geboten werden muss, indem man Fakten-basierte Internetmedien zerstört, so wie diese Webseite und 200 andere, die Fakten-basierte Informationen liefern, die der universellen Hirnwäsche von Big Brother entgegenstehen. So wie sie von CNN, NPR, der New York Times, der Washington Post und dem Rest der völlig korrupten presstituierten Medien geliefert wird, einer Ansammlung aus Abschaum, denen es an jeder Integrität und jedem…..