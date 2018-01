Nur 45 Deutsche besitzen so viel Geld wie halb Deutschland

Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Offizielle Statistiken ergaben nun, dass die 45 reichsten Deutschen reicher sind als die ärmere Hälfte der Bevölkerung in diesem Land.

Das Spielzeug der Superreichen: Die Eclipse, mit 163 Metern Länge die zweitlängste Yacht der Welt. © Keld Gydum / wikipedia.org

Berlin (Deutschland). Während die Reichen immer mehr Geld bunkern, leben immer mehr Menschen am Existenzminimum. Zu diesem Schluss neue Studien der Nothilfsorganisation Oxfam und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Alleine in Deutschland besitzen die 45 reichsten Menschen mehr Geld als die ärmere Hälfte der Bevölkerung. In Zahlen sind dies mehr als 245 Milliarden Euro.

Aber nicht nur in Deutschland zeichnet sich diese Bild ab. Global betrachtet, hat das reichste Prozent der Weltbevölkerung im letzten Jahr 82 Prozent des erwirtschafteten Vermögens eingestrichen und gut die Hälfte der Weltbevölkerung….

Deutsche Metall- und Elektroindustrie steht vor massiven Streiks

Die Metall- und Elektroindustrie, der wichtigste Industriezweig Deutschlands, steht vor einer massiven Ausdehnung der Tarifstreiks. Nachdem sich in den vergangenen zwei Wochen 960.000 Beschäftigte an kurzen Warnstreiks und Protesten beteiligt hatten, hat die Gewerkschaft IG Metall nun für Mittwoch bis Freitag dieser Woche ganztägige Streiks in mehr als 250 Betrieben angekündigt.

Trotz intensiven Bemühungen ist es der IG Metall bisher nicht gelungen, die Tarifbewegung abzublocken. Am Samstagmorgen wurde die fünfte Runde der Tarifverhandlungen in Stuttgart abgebrochen, weil sich die Gewerkschaft entgegen ihrer Absicht außerstande sah, einen Tarifvertrag im Bezirk Baden-Württemberg abzuschließen, der für die bundesweit fast 4 Millionen…..