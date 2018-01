Eine „zersplitterte Welt“: Davos-Gipfel im Schatten von Krieg und Großmachtkonflikten

Letzte Woche versammelten sich Konzernchefs, Zentralbanker und führende Politiker zum Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Die Stimmung war geprägt von Ängsten, die alle Aspekte der Weltpolitik und ‑wirtschaft betrafen: von der Wiederholung eines Finanzzusammenbruchs wie 2008 bis hin zur Gefahr eines neuerlichen Weltkriegs und einem weltweiten Aufbegehren der Unterdrückten.

Obwohl der durchschnittliche Teilnehmer als Milliardär seinen Reichtum im letzten Jahr um fast ein Fünftel gemehrt und um neue Häuser, Flugzeuge, Gemälde, Boote und Schmuck in erklecklicher Zahl ergänzt haben dürfte, herrschte Nervosität.

Noch nie in der 47-jährigen Geschichte des Forums kam in seinem Programm ein solches Unbehagen zum Ausdruck. An die Stelle der Mottos der letzten Jahre, die zumindest optimistisch klangen, wie „Widerstandsfähige Dynamik“ oder „Gestaltung der Welt“, trat ein nüchternes…..