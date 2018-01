Die USA dürften der zweitgrößte Produzent von Öl im Jahr 2018 werden

Der letzte Bericht der internationalen Energie Agentur (IEA) gibt Auskunft über den Ölmarkt.

Die Nachfrage wächst langsam.

Das Überangebot ist stabil, auf der einen Seite mit dem Zusammenbruch der Produktion von Venezuela und dem Rückgang in der Nordsee und in Libyen, auf der anderen Seite ausgeglichen durch den Anstieg in den Vereinigten Staaten, Kanada und Brasilien.

Die Vereinigten Staaten, die jetzt über viel Schieferöl und vor allem Öl aus dem Golf von Mexiko (Pemex) verfügen, sollten Saudi-Arabien im Jahr 2018 überholen und mit Russland wettstreiten.

Der Preis für das Barrel, derzeit 63 Dollar (WTI) und $ 68 (Brent), wird voraussichtlich $ 70 erreichen.