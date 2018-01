Hier kommen die steilsten Thesen für 2018! Wir waren für euch auf dem DLD in München und haben uns den Vortrag von Scott Galloway angehört. Werden Google und Co. noch in diesem Jahr verboten? Überholt Amazon noch in diesem Jahr Apple? Wird Disney die heißeste Aktie 2018? Und steht dieser Online-Händler vor dem Crash? Wir analysieren für euch alle Thesen …

