Ekelhafte Doppelmoral: Wie das Merkel-Regime mit Waffenexporten weltweit Kriege ermöglicht

Die GroKo hat in ihrer vergangenen Amtszeit einen – vor allem für die SPD – unrühmlichen Rekord aufgestellt: Noch nie zuvor hat eine deutsche Regierung mehr Rüstungsexporte in Kriegsgebiete genehmigt. Dies ergab eine Anfrage im Bundestag.

Die Große Koalition der abgelaufenen Legislaturperiode hat nach einem ARD-Bericht mehr Rüstungsexporte in Spannungsgebiete genehmigt als frühere Bundesregierungen. Im vergangenen Jahr seien Exporte in Drittstaaten, die nicht zur EU oder NATO gehören, in einem Volumen von 3,79 Milliarden Euro genehmigt worden. Gegenüber 2016 sei das ein Plus von 100 Millionen Euro, berichtet das ARD-Hauptstadtstudio. Addiere man die Regierungsjahre der Großen Koalition, die im Dezember 2013 ihre Arbeit aufgenommen hatte, ergebe sich für so genannte Drittstaaten die Rekordsumme von 14,49 Milliarden Euro. Das seien rund 45 Prozent mehr als zuvor unter Schwarz-Gelb mit rund zehn Milliarden. In früheren Regierungsperioden hätten die Zahlen noch niedriger gelegen.

Die ARD hat sie den Angaben zufolge der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag entnommen. Sie seien vorläufig….