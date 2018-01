Dr. Bruce Lipton: Die Macht unseres Unterbewusstseins – Teil 1 (Deutsch)

Hat der Geist viel mehr Einfluss auf unsere Gesundheit und Lebensqualität als wir denken? Im Gespräch erklärt der international renommierte Zellbiologe und Begründer der Epigenetik, Dr. Bruce Lipton, auf seine wundervoll verständliche Art das relativ junge Forschungsgebiet der Epigenetik und wie unsere Gedanken, inneren Haltungen sowie unser Lebensstil einen entscheidenden Einfluss auf unsere innere und äußere Wirklichkeit haben. Bereits 1967, also vor 50 Jahren, forschte er an genetisch identischen Stammzellen und fand heraus, dass die Umwelteinflüsse, also das umgebende Nährmedium, und nicht die Gene entscheiden ob sich diese Zelle zur Knochen-, Blut- oder Fettzelle entwickelt. Seine Kenntnisse und Erfahrungen wie unsere Zellen arbeiten und ihre Gesundheit oder Krankheit durch den Geist gesteuert werden, hat der New York Times Bestseller Autor bislang in seinen Büchern: Intelligente Zellen, Spontane Evolution und der Honeymoon Effekt veröffentlicht.

…..und Teil 2…..