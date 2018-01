Deepfakes: Neuronale Netzwerke erschaffen Fake-Porn und Hitler-Parodien

Das Gesicht von Schauspielerin Daisy Ridley, eingefügt in eine Porno-Szene. (Bild: Vice News )

Mit einem Faceswap-Tool lassen sich Filmszenen aller Art manipulieren und die Gesichter der Schauspieler austauschen. Ein Reddit-Nutzer baute die Leia-Szene aus Rogue One damit nach, ganz ohne 200-Millionen-Dollar-Budget.

In der Netz-Community Reddit hat sich eine Nutzergemeinde um eine Machine-Learning-Software gebildet, die Gesichter in Videos gegen die anderer Personen austauschen kann. Die meisten der Nutzer der Software namens FakeApp nutzen sie, um die Gesichter bekannter Schauspielerinnen in Porno-Clips einzubauen. Es gibt aber auch zum Beispiel Videos, bei dem das Gesicht des argentinischen Präsidenten mit dem von Hitler kombiniert wurde. Um zu zeigen, wie mächtig die….