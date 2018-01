Bahnt sich ein riesiger Skandal in den USA an? Nachdem ein vierseitiges Memo dem Repräsentantenhaus vor wenigen Tagen zur Verfügung gestellt wurde, steht Washington kurz vor einer Explosion. Inhalt: der Missbrauch des FISA-Gesetzes mit Beteiligung von Hillary Clinton, Barack Obama und dem FBI um Donald Trump massiv Schaden zuzufügen. Einige Senatoren hatten bereits Einblick in das Memo und zeigen sich schockiert. Der Inhalt ist derartig brisant um die Watergate-Affäre in den Schatten zu stellen.

