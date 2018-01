Operation in Afrin: Putin telefoniert mit Erdogan

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan im Zusammenhang mit der Operation im syrischen Afrin telefoniert.

„Die Staatschefs tauschten ihre Meinungen bezüglich der Lage in Syrien aus, unter anderem was Afrin angeht, in Bezug auf die militärische Operation der türkischen Streitkräfte dort“, teilte die Pressestelle des Kremls mit.

Dabei hätten beide Seiten betont, es sei wichtig, die aktive Zusammenarbeit zur Regelung der syrischen Krise fortzusetzen. Diese soll sich auf die Prinzipien der….