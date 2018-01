In der Mitte des 21. Jahrhunderts wird die Erde von fast 10 Milliarden Menschen bewohnt sein, von denen die Stadtbewohner fast 70% ausmachen werden. Zum Vergleich: Die aktuelle Urbanisierungsrate liegt bei 55%, was bedeutet, dass die städtischen Gebiete von über 4 Milliarden Menschen bewohnt werden. In etwas mehr als drei Jahrzehnten wird sich die Zahl der Stadtbewohner um 3…..