Ukraine: Parlament zieht Schlussstrich unter Friedensprozess im Donbass

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko lässt sich gerne in Tarnuniform ablichten. Am 18. Januar, dem Tag, als das Gesetz zur Reintegration des Donbass verabschiedet wurde, weilte er mit der kanadischen Generalgouverneurin Julie Payette am NATO-Übungsplatz Jaworir in der Westukraine.

