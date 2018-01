Neue Post aus Russland vom 22. Januar 2018

USA provozierte Ankara

Man meint, dass die US-Maßnahmen gegen die gemeinsame Erklärung Russlands und der USA verstießen, die im November in Da Nang/Vietnam getroffen wurde:

„Ankaras Maßnahmen wurden durch Washingtons Erklärungen provoziert, dass man besondere kurdische Grenztruppen an der Grenze zur Türkei aufstellen wolle. Diese und andere US-Maßnahmen sollen den Zusammenbruch des syrischen Staates bezwecken und die bewaffneten militanten Gruppen stärken,“ hieß es.

Die Türkei beabsichtigt, eine Sicherheitszone von 30 km von der Grenze zu schaffen, in der man der kurdischen YPG nicht erlauben wird, Truppen zu unterhalten (die YPG wird in der Türkei als ein anderer Name für die PKK angesehen, die als Terroristen gelten).

Experten glauben, dass der türkischen Operation Gespräche mit Russland vorausgegangen sind. Am 18. Januar besuchte der…..